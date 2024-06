En direct

19:23 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Nomexy ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 4,57% à Nomexy, contre 11,49% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. La manne semble importante : lors du premier tour des législatives à Nomexy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,55% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,71% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,1% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,62% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Nomexy ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. À Nomexy, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 43,74% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 39,94% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Résultat favorable au RN à Nomexy ? Le résultat du test démocratique le plus récent est un enseignement intéressant au moment de l'élection. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Nomexy. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 31,86% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,94% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,25%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,12%, devant Emmanuel Macron à 35,88%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Nomexy Regarder en arrière semble encore une fois une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 43,74% des votes, devant Nathalie Loiseau à 11,49% et Yannick Jadot à 8,1%.

11:45 - Nomexy : démographie et socio-économie impactent les européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Nomexy comme dans toute la France. Dotée de 1 037 logements pour 1 951 habitants, la densité de la ville est de 267 hab/km². Ses 101 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,12 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,8% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2025,39 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,69%, annonçant une situation économique instable. À Nomexy, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Nomexy Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 721 électeurs de Nomexy (Vosges) avaient pris part au vote (soit 45,18%). Le taux de participation était de 36,59% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Nomexy ? L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement la participation à Nomexy. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,42% au premier tour et seulement 62,26% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,54% des votants de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 30,46% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.