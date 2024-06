En direct

19:26 - À Châtenois, qui va profiter des voix de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 20,44% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,63% à Châtenois, contre 18,13% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Châtenois ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Châtenois semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Châtenois ? L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Châtenois. La leader du RN finissait à 31,11% au premier tour contre 26,7% pour Emmanuel Macron et 17,88% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,93% contre 50,07%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 21,43% des voix sur place, contre 23,81% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (60,65%).

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Châtenois il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Châtenois, avec 31,69%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 18,13% et François-Xavier Bellamy à 14,61%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Châtenois et leurs implications électorales Quel portrait faire de Châtenois, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 720 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 131 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 34 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,02 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 146 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, près de 37,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 295,50 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Châtenois contribue à construire l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Etude de la participation aux dernières européennes à Châtenois Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des scrutins européens passés ? Pendant les européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 47,41% au niveau de Châtenois (Vosges), contre un taux d'abstention de 53,62% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Châtenois ? À Châtenois, le taux de participation sera sans nul doute l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,62% au premier tour et seulement 43,14% au second tour. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 136 personnes en âge de voter dans la ville, 70,4% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 71,57% au premier tour, c'est-à-dire 813 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.