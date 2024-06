Résultat des européennes à Chaumont-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Chaumont-sur-Loire fait envie à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 6,28% à Chaumont-sur-Loire, contre 16,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Chaumont-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,85% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,64% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 2,02% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national à Chaumont-sur-Loire, un favori aux européennes ? Les sondages dessinent une liste RN entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait l'approcher de 38% à Chaumont-sur-Loire, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a visiblement pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Déjà des résultats à retenir La commune de Chaumont-sur-Loire avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de la présidentielle il y a deux ans puisque la numéro 1 du parti d'extrême droite s'imposait avec 29,61% au 1er round. Au second tour, elle avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 51,36%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 26,57% des voix sur place, contre 28,50% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 51,29%.

12:45 - Jordan Bardella en tête en 2019 à Chaumont-sur-Loire Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 117 habitants de Chaumont-sur-Loire passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, séduisait 28,26% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,91% et Nicolas Dupont-Aignan à 9,42%.

11:45 - Chaumont-sur-Loire : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Chaumont-sur-Loire comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 086 habitants répartis dans 617 logements, ce village présente une densité de 40 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 80 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 648 foyers fiscaux. Dans le village, 16,36 % des résidents sont des enfants, et 9,61 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 30,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,99% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 760,00 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour finir, à Chaumont-sur-Loire, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Elections européennes passées à Chaumont-sur-Loire : état des lieux de l'abstention Au fil des consultations politiques antérieures, les 1 108 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des dernières européennes, le taux d'abstention représentait 45,92% au sein de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher). Le taux d'abstention était de 56,11% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Chaumont-sur-Loire, 62,21% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Participation à Chaumont-sur-Loire : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce dimanche, lors des européennes à Chaumont-sur-Loire, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 833 personnes en âge de voter au sein de la localité, 21,25% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,62% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Chaumont-sur-Loire.