En direct

19:17 - Les électeurs de la coalition de gauche observés L'autre source de doute qui accompagne ces européennes est celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,59% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,49% à Chaumontel, contre 21,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 21,56% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,37% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 26,01% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella scrutés à Chaumontel Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes sera très commenté. On remarque que Chaumontel fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,51% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Chaumontel penchaient pour Le Pen en 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de la présidentielle. L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Chaumontel. La patronne du parti d'extrême droite glanait 26,72% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,37% et 18,14% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,29% contre 50,71%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 20,43% des suffrages sur place, contre 26,01% pour le binôme La République en Marche. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 61,81%, contre 38,19% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 401 habitants de Chaumontel passés par les bureaux de vote avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait glané ainsi 29,51% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,56% et Yannick Jadot à 13,32%.

11:45 - Chaumontel : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Chaumontel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 356 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 260 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 17,52 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,35 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Chaumontel incarne une communauté diversifiée, avec ses 132 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,09% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 319,64 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaumontel incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Chaumontel : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 47,55% des inscrits sur les listes électorales de Chaumontel (Val-d'Oise), contre une abstention de 54,28% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Chaumontel Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Chaumontel, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, 25,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 22,45% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,66% au premier tour. Au second tour, 55,19% des citoyens ne se sont pas déplacés. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles combinée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Chaumontel .