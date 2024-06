En direct

19:14 - Quel candidat vont adopter les supporters de la gauche à Luzarches ? Une autre source de doute de ces européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,61% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,17% à Luzarches, contre 24,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Luzarches ? Le résultat du Rassemblement national sera une des clés pour cette élection localement, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Luzarches semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Luzarches ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,82% contre 28,6% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,17% contre 57,83%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,44% au premier tour, contre 27,39% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat contrasté n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 20,44%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste Bardella avait réuni 22,02% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 24,16%.

11:45 - Luzarches : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique de Luzarches déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec 48,51% de population active et une densité de population de 221 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 8,57% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (18,98%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 664 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,3%) et le nombre de résidences HLM (12,91% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Le taux d'étudiants, de 7,7% à Luzarches, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Luzarches Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 637 inscrits sur les listes électorales à Luzarches, 48,89% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 51,32% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Luzarches, 71,06% des électeurs n'avaient pas participé.

09:30 - Abstention à Luzarches : les leçons des précédentes élections À Luzarches, l'un des critères décisifs des européennes sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,3% au premier tour et seulement 55,01% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Luzarches ? Pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,81% au sein de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 20,53% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.