Résultat des européennes à Seugy : l'élection 2024 en direct

18:29 - Le Rassemblement national en chiffres à Seugy avant les européennes Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Seugy. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Seugy ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Seugy lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,63%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,78%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,57% contre 55,43%. Le RN ne convainquait pas plus à Seugy par la suite, lors des législatives, avec 24,64% au premier tour, contre 34,54% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - 21,4% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Seugy Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à Seugy lors des européennes à l'époque, avec 21,4%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 21,16% des voix.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Seugy Dans la ville de Seugy, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Dans la localité, 15,32% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 5,68% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 425 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,05%) et le nombre de résidences HLM (0,23% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, évalué à 7,79% à Seugy, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Seugy : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Pendant les précédentes élections européennes, 58,75% des électeurs de Seugy (Val-d'Oise) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 50,72% en 2014.

09:30 - Les européennes à Seugy sont lancées La participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Seugy. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,56% au premier tour. Au second tour, 53,26% des électeurs se sont déplacés. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,54% des votants de la localité. Le taux de participation était de 82,05% au premier tour, c'est-à-dire 631 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.