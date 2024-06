En direct

19:09 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Chauny ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,44% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 3,71% à Chauny, contre 16,6% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Chauny à l'issue des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté pour ces élections 2024, localement. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Chauny semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Chauny plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un très gros résultat pour le RN à Chauny. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 33,20% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 53,08% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,78% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,2%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 58,58%, devant Emmanuel Macron à 41,42%.

12:45 - À Chauny, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Chauny, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, glanant 38,43% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,6% et Yannick Jadot à 7,98%. Ce sont alors 1368 électeurs qui l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Chauny : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chauny mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 890 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,75%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 645 € par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (23,47%) et le nombre de résidences HLM (24,95% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Chauny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,89% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Chauny : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Au cours des élections antérieures, les 11 899 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 51,58% au niveau de Chauny (Aisne). L'abstention était de 63,39% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Chauny, 71,92% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes à Chauny sont lancées À Chauny, l'un des critères forts du scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,25% au premier tour. Au second tour, 60,43% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Chauny ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 33,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 32,17% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.