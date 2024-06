En direct

19:27 - À Ognes, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,22% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,02% à Ognes, contre 14,06% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella font espérer à Ognes On remarque que Ognes compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 46,99% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 41,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Situation favorable au RN à Ognes ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un joli score pour le Rassemblement national à Ognes. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 39,39% au premier round avant un formidable 61,24% au 2e. Le Parti devançait les prétendants étiquetés LREM (25,24%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (17,22%) au premier tour puis encore LREM avec 38,76% au second (Ognes n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,03% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,82%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,04%, devant Emmanuel Macron à 37,96%.

12:45 - Que retenir des européennes à Ognes il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 234 électeurs d'Ognes avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait séduit ainsi 46,99% des votes face à Nathalie Loiseau à 14,06% et Yannick Jadot à 6,22%.

11:45 - Élections à Ognes : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Ognes montrent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 187 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,13%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 430 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,27%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Ognes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,02% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Ognes Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 61,97% dans la commune d'Ognes. La participation était de 42,97% lors des européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Ognes : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Ognes. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,59% au premier tour. Au second tour, 47,6% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 21,2% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,44% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.