19:11 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Chauray pour ces élections européennes 2024 ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,32% des voix dans la commune. Une poussée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 7,13% à Chauray, contre 30,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national à Chauray, un favori aux européennes ? Si dans toute la France, les sondeurs chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 26% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Chauray ? Les habitants de Chauray avaient offert à Marine Le Pen 18,16% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la candidate avec respectivement 39,69% et 18,54% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 68,66% contre 31,34% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Avec 14,29%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 35,46% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Chauray optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 58,65%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Chauray Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella réunissait 16,3% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 30,48%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Chauray A la mi-journée des européennes, Chauray fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 24,18% de cadres supérieurs pour 7 151 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 464 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (90,42 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 40,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,9%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2629,99 € par mois. Pour finir, Chauray incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Chauray : les chiffres clés Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Chauray, 69,58% des habitants avaient voté. L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Au moment des européennes 2019, 2 795 électeurs de Chauray avaient participé au vote (soit 55,8%), contre un taux de participation de 40,94% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Chauray pour les élections européennes L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Chauray. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,22% au premier tour. Au deuxième tour, 47,75% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,34% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 19,49% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.