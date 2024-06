19:23 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Gelais à la loupe à gauche

Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Gelais, le binôme Nupes avait en effet glané 31,04% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 10,05% à Saint-Gelais, contre 26,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.