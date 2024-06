Résultat des européennes à Chazé-sur-Argos : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Chazé-sur-Argos ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,21% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,25% à Chazé-sur-Argos, contre 24,7% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Le RN favori à Chazé-sur-Argos pour les européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très commenté. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Chazé-sur-Argos. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Chazé-sur-Argos ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chazé-sur-Argos lors du premier tour de la présidentielle, avec 43,32%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,71%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 31,2% contre 68,8%. Le RN ratait aussi la première marche à Chazé-sur-Argos par la suite, lors des législatives, avec 12,86% au premier tour, contre 51,97% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de voix, avec 70,87% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Chazé-sur-Argos Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des dernières élections européennes à Chazé-sur-Argos plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 24,7% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,26% et Yannick Jadot avec 14,88%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Chazé-sur-Argos Quel portrait faire de Chazé-sur-Argos, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 049 habitants répartis dans 453 logements, ce bourg présente une densité de 34 habitants par km². Ses 57 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,09 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 41,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 483,98 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Chazé-sur-Argos, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Chazé-sur-Argos : quel était le niveau de participation aux européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Chazé-sur-Argos, 60,00% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, parmi les 373 inscrits sur les listes électorales à Chazé-sur-Argos, 47,76% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 53,44% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Chazé-sur-Argos : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Chazé-sur-Argos. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 19,01% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 16,84% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie est en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Chazé-sur-Argos.