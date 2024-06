En direct

19:08 - À Segré-en-Anjou Bleu, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 26,33% à Segré-en-Anjou Bleu, contre 5,79% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives à Segré-en-Anjou Bleu, le binôme Nupes avait en effet cumulé 24,57% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Segré-en-Anjou Bleu pour le Rassemblement national ? Si au niveau national, les sondages prédisent une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella pas loin des 30% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Segré-en-Anjou Bleu avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,73%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 36,45% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 37,46% contre 62,54%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,87% au premier tour, contre 42,32% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de votes, avec 57,63% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - 26,33% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Segré-en-Anjou Bleu Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Segré-en-Anjou Bleu était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 14,25% des bulletins exprimés, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 20,61% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,33%, gagnante dans la commune.

11:45 - Comprendre l'électorat de Segré-en-Anjou Bleu : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Segré-en-Anjou Bleu exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 1108 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,48%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,85%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 5 876 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,54%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,43%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Segré-en-Anjou Bleu mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,74% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Segré-en-Anjou Bleu Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Au fil des dernières années, les 18 496 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 6 261 inscrits sur les listes électorales à Segré-en-Anjou Bleu, 49,42% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 61,06% en 2014.

09:30 - Abstention à Segré-en-Anjou Bleu : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Segré-en-Anjou Bleu, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera immanquablement le niveau d'abstention. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 24,18% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre une abstention de 24,13% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Segré-en-Anjou Bleu .