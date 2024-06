Résultat des européennes à Chemazé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Chemazé, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Glucksmann s'était élevé à 4,41% à Chemazé, contre 22,79% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Chemazé, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,11% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,58% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Chemazé Le résultat obtenu par le RN sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections 2024. Les instituts de sondage prédisent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Virtuellement, cette dynamique doit le porter à 34% à Chemazé, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Chemazé n'est pas la France et on note que le RN n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Chemazé ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Chemazé lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,06%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,22%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 40,99% contre 59,01%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Chemazé quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,47% au premier tour, contre 29,47% pour le binôme LREM. Sur la commune de Chemazé, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Chemazé il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Chemazé, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, glanant 24,51% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 22,79% et Yannick Jadot à 15,2%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Chemazé et leurs implications électorales Dans la commune de Chemazé, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 35 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,05%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Avec ses 11,75% d'agriculteurs pour 1 375 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,03%) et le nombre de résidences HLM (3,5% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Chemazé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,86% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Chemazé : les enseignements Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Au fil des consultations politiques passées, les 1 409 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 55,05% des électeurs de Chemazé avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 56,8% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Chemazé ? L'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Chemazé. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient en effet nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Chemazé (53200). En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,22% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 22,54% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.