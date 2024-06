En direct

19:08 - À Château-Gontier-sur-Mayenne, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 6,24% à Château-Gontier-sur-Mayenne, contre 33,85% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Château-Gontier-sur-Mayenne, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,17% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Château-Gontier-sur-Mayenne, entre les 33,85% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 44,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,3% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Château-Gontier-sur-Mayenne Le nombre de votes du RN sera très commenté pour cette élection européenne, au niveau local. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote prédisent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella tout proche des 20% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Château-Gontier-sur-Mayenne ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,13% contre 44,2% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 27,65% contre 72,35%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 12,34% au premier tour, contre 31,30% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - À Château-Gontier-sur-Mayenne, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 14,95% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 33,85%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Château-Gontier-sur-Mayenne A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Château-Gontier-sur-Mayenne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 16 710 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 037 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (22,25 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les 357 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,33%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 904 euros/an. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Château-Gontier-sur-Mayenne participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Château-Gontier-sur-Mayenne : ce qu'il faut retenir L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 6 319 inscrits sur les listes électorales à Château-Gontier-sur-Mayenne, 49,26% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 56,09% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. À travers tout le pays, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Château-Gontier-sur-Mayenne, 72,79% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Château-Gontier-sur-Mayenne pour les européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Château-Gontier-sur-Mayenne ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,35% au premier tour et seulement 54,85% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 24,8% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 26,13% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.