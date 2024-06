Résultat des européennes à Cherrueix : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche à Cherrueix ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 10,75% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,06% à Cherrueix, contre 22,83% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Cherrueix ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. À Cherrueix, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 25,45% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,85% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Cherrueix penchaient pour Macron en 2022 Cherrueix avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,85%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 33,95% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 43,89% contre 56,11%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 9,25% au premier tour, contre 57,74% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui glanera le plus de votes, avec 77,87% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Cherrueix, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Cherrueix, avec 25,45% des bulletins valides devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,83% et la liste François-Xavier Bellamy avec 13,33%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Cherrueix Dans la commune de Cherrueix, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,22%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (75,72%) met en avant l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Avec ses 10,66% d'agriculteurs pour 1 103 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,68%) et le nombre de résidences HLM (8,03% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 36,96%, comme à Cherrueix, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Cherrueix ? L'observation des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, 529 personnes en âge de participer à une élection à Cherrueix avaient pris part au scrutin (soit 58,13%), contre une participation de 47,47% lors du scrutin de 2014. La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à Cherrueix pour les européennes À Cherrueix, le taux de participation constituera l'un des critères principaux du scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,41% au premier tour. Au second tour, 59,42% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Cherrueix ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,43% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 77,36% au premier tour, ce qui représentait 721 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.