En direct

19:23 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Chessy ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait obtenu 23,89% à Chessy, contre 7,36% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Au cours du premier tour des élections des députés à Chessy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,68% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chessy pour la liste RN ? Le résultat du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. La liste Bardella devrait s'afficher à 30% à Chessy si la tendance prédite par les sondeurs au niveau de la France s'applique localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'addition est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les enseignements de 2022 Chessy avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,02%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 31,44% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,34% contre 56,66%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,76% au premier tour, contre 28,69% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Chessy, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - À Chessy, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? À Chessy, les précédentes européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,89% des suffrages exprimés. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 19,17%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 16,94%.

11:45 - Chessy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Chessy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 24,84% de cadres pour 2 069 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 166 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 609 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (89,35 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 27,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,1%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2707,44 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Chessy, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Chessy Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Pendant les dernières européennes, le taux d'abstention représentait 47,48% des votants de Chessy, à comparer avec un taux d'abstention de 57,55% lors des européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Chessy L'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Chessy. La situation géopolitique actuelle pourrait inciter les citoyens de Chessy à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,1% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 84,71% au premier tour, c'est-à-dire 1 224 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,3% au premier tour et seulement 43,16% au second tour.