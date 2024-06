En direct

19:22 - Les 21,38% de la gauche unie très suivis L'autre source de doute de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 21,38% des suffrages dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,88% à Saint-Germain-Nuelles, contre 23,95% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Germain-Nuelles, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Les sondeurs prévoient une liste RN entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'amener à 28% à Saint-Germain-Nuelles, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Germain-Nuelles Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,74% contre 33,64% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,51% contre 64,49%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Germain-Nuelles par la suite, lors des élections du Parlement, avec 15,19% au premier tour, contre 29,34% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - À Saint-Germain-Nuelles, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste RN enregistrait 18,7% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 23,95%.

11:45 - Élections à Saint-Germain-Nuelles : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-Nuelles, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 24,76% de cadres supérieurs pour 2 245 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 149 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 653 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,76 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 36,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2950,3 euros par mois, la commune aspire à un avenir prospère. Pour conclure, Saint-Germain-Nuelles incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Saint-Germain-Nuelles, quelle abstention aux européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. A l'occasion des dernières européennes, le pourcentage de participation représentait 59,78% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-Nuelles. La participation était de 50,25% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Saint-Germain-Nuelles : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le niveau de participation constituera incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen à Saint-Germain-Nuelles. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 82,51% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 86,75% au premier tour, c'est-à-dire 1 526 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,4% au premier tour et seulement 47,77% au second tour. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français serait notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Germain-Nuelles .