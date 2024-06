Résultat des européennes à Chevanceaux : l'élection 2024 en direct

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Chevanceaux ?

Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera très commenté localement pour ces élections des députés européens 2024. Les intentions de vote prévoient une liste Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'approcher de 36% à Chevanceaux, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus précipitées.