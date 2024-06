Résultat des européennes à Chimilin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Chimilin à la loupe à gauche Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 5,41% à Chimilin, contre 17,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Chimilin, le binôme Nupes avait en effet glané 16,67% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (4,25% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,71% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,54% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Chimilin, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement européen à l'échelle locale. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Chimilin. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prédire 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Chimilin Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très bon résultat pour le RN à Chimilin. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 34,26% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 51,15% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Il a même fait un score plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 32,86% au 1er tour et 55,08% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,01% et 15,07% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (44,92%) au deuxième.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait cumulé 30,31% des suffrages, soit 157 voix, devant Nathalie Loiseau à 17,37% et Yannick Jadot à 13,71%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Chimilin aux européennes Comment les électeurs de Chimilin peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 151 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,97%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 557 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,67%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (7,05%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Chimilin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,12% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Chimilin Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 435 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 546 personnes en âge de voter à Chimilin, 50,09% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 42,5% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Chimilin, 66,7% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Chimilin : quel sera le taux de participation ? L'un des critères essentiels du scrutin européen 2024 sera le taux de participation à Chimilin. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 095 personnes en âge de voter dans la ville, 21,37% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,06% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,46% au premier tour et seulement 52,67% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Chimilin ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français combinée avec les préoccupations engendrées par le conflit armé entre entre Israël et la Palestine, sont de nature à inciter les citoyens de Chimilin (38490) à ne pas rester chez eux.