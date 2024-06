Résultat des européennes à Romagnieu : l'élection 2024 en direct

En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 19,57% à Romagnieu, contre 5,96% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Romagnieu, le binôme Nupes avait en effet glané 16,99% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (3,36% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,3% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,14% pour Yann Brossat en 2019).

Le résultat du test démocratique le plus récent est un indicateur instructif au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Romagnieu. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la cité avec 30,58% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Romagnieu ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,95% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,49%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 52,82%, devant Emmanuel Macron à 47,18%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Romagnieu

À Romagnieu, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,6%. De plus, le taux de ménages propriétaires (85,63%) met en exergue le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,23%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 686 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,13%) et le nombre de résidences HLM (2,93% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Romagnieu mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,04% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.