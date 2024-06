Résultat des européennes à Aoste : l'élection 2024 en direct

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Aoste, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, récoltant 37,07% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,53% et Yannick Jadot à 10,34%. Ce sont alors 294 électeurs qui l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Aoste : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment la population d'Aoste peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 22,33% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 21,53% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (83,67%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 833 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,66%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,94%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Aoste mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,59% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.