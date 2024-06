Résultat des européennes à Choisey : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Choisey ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 21,47% à Choisey, contre 7,07% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Choisey, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,31% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,25% pour Yannick Jadot, 4,15% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Choisey ? Le nombre de votes du RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Si on tient compte de la progression du RN prévue par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait se situer à près de 30% à Choisey. Une projection qui concorde avec les points déjà gagnés par le mouvement dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 5 points qui peut encore grimper.

15:02 - Tendance favorable au RN à Choisey ? Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un beau score pour le RN à Choisey. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 26,72% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains (Choisey ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,42% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,19% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,87%. Avec 46,38% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,62%.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 24,35% des votes s'étaient tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,47% et Yannick Jadot à 12,83%. Le mouvement d'extrême droite avait rassemblé ainsi pas moins de 93 votants de Choisey.

11:45 - Choisey : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Choisey, les élections sont en cours. Avec une population de 1 009 habitants répartis dans 539 logements, ce bourg présente une densité de 139 hab par km². Ses 71 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,56 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,25% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,7% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 347,45 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Choisey incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Choisey ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Choisey, 67,62% des habitants n'avaient pas voté. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Au moment des élections européennes 2019, 43,16% des électeurs de Choisey avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 57,06% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Choisey : scrutin en cours À Choisey, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,68% au premier tour et seulement 47,82% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Choisey ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 79,61% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,2% au premier tour, soit 571 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.