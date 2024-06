Résultat des européennes à Damparis : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Damparis, avec 32,93%, soit 352 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 15,72% et Yannick Jadot à 10,2%.

11:45 - Comment la composition démographique de Damparis façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence les électeurs de Damparis exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,41%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (70,45%) met en exergue le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (82,13%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 977 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,73%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,58%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Damparis mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,51% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.