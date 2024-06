Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Flaviac. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 38,64% des bulletins. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le principal enseignement pour ces européennes 2024 localement. La liste Bardella pourrait se situer à 40% à Flaviac si la dynamique anticipée par les instituts de sondages à l'échelle de la France se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

La ville de Flaviac avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022 puisque la patronne du RN finissait avec 32,52% au premier round. Au deuxième tour, elle avait aussi battu Macron avec 52,07%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 21,36% des voix sur place, contre 38,64% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (59,40%).

Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 121 électeurs de Flaviac avaient préféré la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, glanait ainsi 26,42% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,25% et François-Xavier Bellamy à 10,26%.

Dans les rues de Flaviac, les élections sont en cours. Avec une population de 1 243 habitants répartis dans 674 logements, ce village présente une densité de 93 hab/km². L'existence de 91 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,3 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 43,52% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 39,37% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 561,94 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour finir, Flaviac incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

Au fil des élections antérieures, les 1 260 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 58,12% des inscrits sur les listes électorales de Flaviac avaient participé au vote. Le taux de participation était de 45,68% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Flaviac, 61,38% des habitants avaient participé.

À Flaviac, l'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,93% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 77,83% au premier tour, ce qui représentait 688 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.