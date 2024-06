Résultat des européennes à Clairvaux-d'Aveyron : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - À Clairvaux-d'Aveyron, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 scruté Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 30,47% à Clairvaux-d'Aveyron, contre 8,59% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Clairvaux-d'Aveyron, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,47% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Clairvaux-d'Aveyron ? Les sondeurs prédisent un RN à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score de 2019. Logiquement, cette dynamique doit l'approcher de 23% à Clairvaux-d'Aveyron, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus risquées.

15:02 - Les votants de Clairvaux-d'Aveyron plutôt favorables à Macron en 2022 Dans les bureaux de vote de Clairvaux-d'Aveyron, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 15,91%, la représentante de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,92% et 19,23% des votes. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 68,06% contre 31,94% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 11,72%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) cumuleront 46,87% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 30,47% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Clairvaux-d'Aveyron Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait vécu une petite dérouillée aux européennes de l'époque à Clairvaux-d'Aveyron. Le candidat RN achevait l'élection troisième, avec 13,5%, derrière Nathalie Loiseau avec 30,47% et Yannick Jadot avec 15,54%.

11:45 - Élections européennes à Clairvaux-d'Aveyron : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Clairvaux-d'Aveyron comme partout ailleurs. Dotée de 588 logements pour 1 150 habitants, la densité de la ville est de 46 hab par km². Ses 68 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (72,62 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 41,23% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 706,28 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, Clairvaux-d'Aveyron incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Clairvaux-d'Aveyron, quelle participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? En 2019, au moment des européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 62,08% des électeurs de Clairvaux-d'Aveyron. Le taux de participation était de 48,71% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Clairvaux-d'Aveyron : la participation en question L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation à Clairvaux-d'Aveyron. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 871 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 15,15% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 18,07% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?