Résultat des européennes à Druelle Balsac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les électeurs de Druelle Balsac penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Druelle Balsac lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,85%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 17,85%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 31,71% contre 68,29%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,78% au premier tour, contre 48,37% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de suffrages, avec 64,26% sur la seule circonscription couvrant Druelle Balsac.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Druelle Balsac Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Druelle Balsac lors des européennes précédentes, avec 26,83% des bulletins. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 15,13% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 14,41%.

11:45 - Élections européennes à Druelle Balsac : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Druelle Balsac comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 188 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 147 entreprises, Druelle Balsac se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (87,53 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 25,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 267 euros/an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. À Druelle Balsac, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Analyse de la participation aux européennes à Druelle Balsac Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 40,88% des personnes aptes à participer à une élection à Druelle Balsac avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 49,15% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Druelle Balsac : l'abstention en question L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans nul doute la participation à Druelle Balsac. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,21% au premier tour et seulement 54,02% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Druelle Balsac ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,59% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 86,45% au premier tour, soit 2 060 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.