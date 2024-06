En direct

19:13 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Clapiers ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, avait obtenu 27,67% à Clapiers, contre 9,86% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Clapiers, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,14% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite à Clapiers ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les sondages chiffrent une évolution du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 20% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Clapiers Ce sont Emmanuel Macron avec 30,16% et Jean-Luc Mélenchon avec 26,36% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Clapiers. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 14,57%. Le second tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 72,27% contre 27,73% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,58%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,14% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Clapiers Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Clapiers était composé de la liste de Jordan Bardella avec 13,56% des bulletins exprimés, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 23,06% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,67%, couronnée dans la commune.

11:45 - Élections européennes à Clapiers : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Clapiers mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 705 habitants/km² et 45,19% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 9,08% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,24%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,25%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,50%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, de 7,35% à Clapiers, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Clapiers : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'étude des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 37,74% des électeurs de Clapiers (Hérault) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 43,16% lors des européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Clapiers : l'abstention en question Le niveau de participation constituera immanquablement un critère important du scrutin européen à Clapiers. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 458 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,43% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 15,57% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,76% au premier tour. Au second tour, 41,31% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Clapiers ? Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?