En direct

19:07 - À Castelnau-le-Lez, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement à Castelnau-le-Lez, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,06% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,84% à Castelnau-le-Lez, contre 28,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 28,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,74% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,67% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Castelnau-le-Lez, une liste RN favorite ? Le score obtenu par le RN sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens 2024 localement. À Castelnau-le-Lez, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,31% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 15,47% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Castelnau-le-Lez ? Dans la commune de Castelnau-le-Lez, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un timide 15,47%, la représentante du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,74% et 25,41% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 68,33% contre 31,67% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Avec 12,82%, le RN sera distancé ensuite par les 30,67% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Castelnau-le-Lez choisira d'ailleurs un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,69%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Castelnau-le-Lez en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Castelnau-le-Lez lors des européennes précédentes, avec 28,75% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 17,43% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 17,31%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Castelnau-le-Lez et leurs implications électorales À Castelnau-le-Lez, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 1744 hab par km² et 47,35% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,49% peut agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (22,26%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 8 140 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,83% et d'une population étrangère de 6,50% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,79% à Castelnau-le-Lez, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - À Castelnau-le-Lez, quelle participation aux élections européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, parmi les 8 019 inscrits sur les listes électorales à Castelnau-le-Lez, 54,56% avaient participé à l'élection. La participation était de 48,19% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Castelnau-le-Lez L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera immanquablement l'ampleur de la participation à Castelnau-le-Lez. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,61% au premier tour. Au deuxième tour, 49,37% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 16 453 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,54% étaient allées voter. La participation était de 74,25% au deuxième tour, ce qui représentait 12 214 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.