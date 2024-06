En direct

19:16 - À Cugand, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cugand, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,86% à Cugand, contre 30,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour la liste Rassemblement national à Cugand ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très observé. Les sondages d'opinion annoncent une liste Jordan Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des précédentes élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 24% à Cugand, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les habitants de Cugand plutôt pour Macron en 2022 Marine Le Pen restait largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 15,78% contre 39,73% pour Emmanuel Macron et 18,29% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 72,54% contre 27,46% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 11,85%, le RN sera devancé ensuite par les 31,00% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Divers droite vainqueur localement.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Cugand il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Cugand était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,46% des bulletins exprimés, troisième, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 18,08% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 30,18%, gagnante dans la localité.

11:45 - Cugand : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Cugand, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 255 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 5,62%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,07%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 463 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,48%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,30%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Cugand mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,68% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Cugand ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2019, lors des élections européennes, 1 460 électeurs de Cugand avaient pris part au vote (soit 57,39%), contre une participation de 50,5% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Cugand : quelles perspectives pour les européennes ? À Cugand, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement l'étendue de la participation. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,73% des électeurs de la localité, contre un taux d'abstention de 19,57% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres inciter les électeurs de Cugand à s'intéresser plus fortement de l'élection.