Résultat des européennes à Coimères : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,27% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,88% à Coimères, contre 20,94% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Coimères lors des européennes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très scruté. Les intentions de vote prédisent un RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des européennes 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 31% à Coimères, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Coimères n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage Hayer à Coimères ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Coimères avec 24,96% contre 29,92% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,32% contre 56,68%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,39% au premier tour, contre 27,29% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Coimères, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au moment du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Se retourner sur le dernier test semble toujours évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Coimères, à 21,88%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,94% et Yannick Jadot à 14,12%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Coimères Dans la commune de Coimères, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 20,06% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 5,87% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (91,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 458 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,19%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Coimères mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,78% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Coimères Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. L'observation des résultats des consultations politiques antérieures permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, parmi les 446 personnes en âge de voter à Coimères, 42,15% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 47,6% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Coimères L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera la participation à Coimères. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique sont par exemple capables de ramener les citoyens de Coimères (33210) dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,55% au niveau de la ville. L'abstention était de 20,33% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,93% au premier tour. Au second tour, 45,1% des électeurs ne se sont pas déplacés.