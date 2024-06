Résultat des européennes à Auros : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Auros pour ces européennes 2024 ? L'union de la gauche aux législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 18,88% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 5,52% à Auros, contre 20,38% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Auros, un Rassemblement national favori ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très analysé. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Auros. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi s'attendre à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Auros ? Marine Le Pen a énormément séduit à Auros lors de la présidentielle 2022 avec un score de 29,76% des électeurs dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,56% contre 50,44%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 21,91% des suffrages sur place, contre 24,48% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,71%).

12:45 - 27,82% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Auros Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore une fois évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. 27,82% des votes s'étaient tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 20,38% et Yannick Jadot à 12,71%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec 116 habitants d'Auros passés par les urnes.

11:45 - Analyse socio-économique d'Auros : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Auros comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 494 logements pour 1 047 habitants, la densité de la ville est de 65 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 618 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (85,63 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 33,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,79% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 380,20 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Auros incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Auros : la mobilisation des citoyens aux européennes Au fil des précédents scrutins européens, les 1 067 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, parmi les 459 inscrits sur les listes électorales à Auros, 61,28% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 50,07% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Auros, 65,77% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Auros : la participation au cœur des préoccupations L'un des critères forts de ces européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation à Auros. Les études rapportent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,95% dans la ville. L'abstention était de 18,6% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.