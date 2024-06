En direct

19:13 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Laurent-de-Mure scruté à gauche En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 20,2% à Saint-Laurent-de-Mure, contre 3,36% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Laurent-de-Mure, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,71% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Saint-Laurent-de-Mure ? Le score obtenu par le RN sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Laurent-de-Mure semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Laurent-de-Mure ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Laurent-de-Mure. Ce dernier avait terminé en tête dans la localité avec 29,87% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,3% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,31% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,15%. Avec 49,54% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,46%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Saint-Laurent-de-Mure, avec 31,33%, soit 625 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 20,2% et François-Xavier Bellamy à 12,18%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Laurent-de-Mure : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Saint-Laurent-de-Mure, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,36%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (76,29%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 993 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,43%) et le nombre de résidences HLM (3,76% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Laurent-de-Mure mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,98% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Laurent-de-Mure ? Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. L'observation des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 2 039 inscrits sur les listes électorales à Saint-Laurent-de-Mure, 50,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 60,75% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Laurent-de-Mure : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Laurent-de-Mure, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 25,94% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,18% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,51% au premier tour et seulement 57,64% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Laurent-de-Mure cette année ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient de nature à impacter le taux de participation à Saint-Laurent-de-Mure.