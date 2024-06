En direct

19:15 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Plomelin ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 9,26% à Plomelin, contre 27,5% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Plomelin, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,43% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Plomelin, entre les 27,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN à Plomelin lors des européennes ? Le résultat du RN va être le déterminant pour cette élection des députés européens au niveau local, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les instituts de sondage prédisent une progression du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella pas loin des 20% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Plomelin Ce sont Emmanuel Macron avec 34,08% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,88% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Plomelin. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 15,52%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 26,95% contre 73,05%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 11,8%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 35,34% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était largement vaincu aux élections européennes sur place. Le candidat RN achevait la campagne troisième, avec 14,19%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 27,5% et Yannick Jadot avec 17,81%.

11:45 - Plomelin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de Plomelin révèlent des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 161 hab/km² et 41,04% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 8,28% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (16,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 030 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) et le nombre de résidences HLM (10,16% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Plomelin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,91% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Plomelin ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 1 915 inscrits sur les listes électorales de Plomelin avaient pris part au vote (soit 55,56%), à comparer avec une participation de 44,9% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Plomelin : quel sera le taux d'abstention ? L'une des clés du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention à Plomelin. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 595 personnes en âge de voter dans la commune, 18,8% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 18,0% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,58% au premier tour et seulement 44,05% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Plomelin cette année ? La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Plomelin.