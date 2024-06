Résultat des européennes à Commelle-Vernay : l'élection 2024 en direct

En direct

15:30 - À Commelle-Vernay, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Commelle-Vernay était composé de la liste de François-Xavier Bellamy avec 10,64% des votes, en troisième position, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 23,63% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,54%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Commelle-Vernay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Commelle-Vernay, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 3 029 habitants répartis dans 1 272 logements, cette localité présente une densité de 232 habitants/km². Ses 176 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 992 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (93,47 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,31% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,55%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 015 € par an. À Commelle-Vernay, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Commelle-Vernay : retour sur la participation aux dernières européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Commelle-Vernay, 66,14% des habitants avaient participé. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 214 inscrits sur les listes électorales à Commelle-Vernay, 54,93% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 42,68% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Commelle-Vernay À Commelle-Vernay, l'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,95% au premier tour. Au deuxième tour, 52,87% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 281 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,89% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 16,4% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.