19:11 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes au Coteau ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 5,07% au Coteau, contre 23,43% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 au Coteau, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,16% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Au Coteau, une liste Bardella favorite ? Au Coteau, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 26,69% au terme du vote européen et Marine Le Pen 26,54% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants du Coteau penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Coteau lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,91%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,54%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,31% contre 56,69%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Coteau quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 17,69% au premier tour, contre 28,39% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune du Coteau, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes au Coteau en 2019 ? Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 647 habitants du Coteau passés par les urnes avaient choisi le parti lepéniste il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait attiré 26,69% des votes devant Nathalie Loiseau à 23,43% et Yannick Jadot à 11,1%.

11:45 - Le Coteau : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quelle influence les électeurs du Coteau exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 1394 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,73%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 717 euros/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,22%) et le nombre de résidences HLM (19,05% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction au Coteau mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,7% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes au Coteau Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. Au Coteau, 68,91% des électeurs avaient voté. L'observation des consultations politiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, à l'occasion des européennes, 52,48% des personnes habilitées à participer à une élection au Coteau avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 43,89% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections au Coteau Le taux de participation sera sans nul doute un critère clé des élections européennes au Coteau. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 71,49% au second tour, ce qui représentait 3 510 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,43% au premier tour. Au deuxième tour, 41,2% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes au Coteau ? La guerre russo-ukrainienne serait de nature à impacter la participation au Coteau (42120).