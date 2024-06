Résultat des européennes à Compertrix : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Compertrix ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Compertrix, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,75% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 7,18% à Compertrix, contre 18,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Compertrix : 18,9% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,72% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,45% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Qui vont retenir les supporters de la droite à Compertrix ? On remarque que Compertrix compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,2% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,66% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Compertrix plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Compertrix lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,72%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,66%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,13% contre 57,87%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,43% au premier tour, contre 30,45% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - À Compertrix, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes à l'époque. Ladite liste avait convaincu 24,2% des voix, face à Nathalie Loiseau à 18,9% et Yannick Jadot à 10,21%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Compertrix : ce qu'il faut savoir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Compertrix mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 321 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,43%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,76%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 492 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,7%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Compertrix mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,8% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Compertrix ? L'analyse des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 44,82% des personnes en capacité de participer à une élection à Compertrix avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 56,32% en 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Compertrix sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Compertrix ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 77,77% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,31% au premier tour, ce qui représentait 805 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre en Ukraine et son impact en matière énergétique et économique seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Compertrix.