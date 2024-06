En direct

19:14 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Fagnières pour ces européennes 2024 ? Une autre incertitude qui entoure ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 22,17% des suffrages dans la commune. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 4,25% à Fagnières, contre 19,04% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Rassemblement national : quel score à Fagnières à l'issue des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Fagnières compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,48% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Fagnières plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Le verdict du scrutin le plus récent peut sembler un indicateur intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un excellent score pour le RN à Fagnières. Ce dernier s'était hissé en tête dans la cité avec 32,49% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche sur la circonscription du secteur. Le RN a même fait plus de voix aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 30,95% au 1er tour et 49,74% au second dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 25,28% et 20,97% au premier tour, pour finir devant Marine Le Pen (49,74%) au second.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait enregistré 33,48% des voix, soit 591 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 19,04% et Yannick Jadot à 8,56%.

11:45 - Fagnières : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Fagnières, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 4 877 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 176 entreprises, Fagnières est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 19,99 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,09 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Fagnières abrite une communauté diversifiée, avec ses 141 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 50,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 567,13 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Fagnières incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Fagnières ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. L'analyse des résultats des scrutins européens passés permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 51,00% des électeurs de Fagnières avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 63,58% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Fagnières : les européennes débutent Le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère essentiel des élections européennes à Fagnières. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient par exemple susceptibles d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Fagnières. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 74,41% au premier tour, ce qui représentait 2 780 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.