En direct

19:07 - À Concarneau, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 27,35% à Concarneau, contre 8,11% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Concarneau, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,08% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Concarneau lors des européennes ? Les intentions de vote prédisent une liste Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque de 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit l'amener à 26% à Concarneau, soit 10 points de plus également que ses 16,8% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Concarneau Avec 17,46%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Concarneau au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,63% et 20,31% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 69,38% contre 30,62% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,61%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 38,67% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - À Concarneau, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Concarneau était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,35% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 16,8% et Yannick Jadot avec 16,71%.

11:45 - Élections européennes à Concarneau : un éclairage démographique Comment la population de Concarneau peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 25% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 37,08% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (35,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 9 093 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,14%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,77%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 14,99%, comme à Concarneau, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Elections européennes précédentes à Concarneau : état des lieuxde la participation Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur tout le territoire français, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,28%. À Concarneau, 67,91% des habitants avaient voté. L'observation des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. En 2019, à l'occasion des européennes, 8 990 électeurs de Concarneau (Finistère) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 51,94%). La participation était de 42,43% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Concarneau : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Concarneau ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,01% au premier tour. Au second tour, 50,36% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Concarneau ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 18 163 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,9% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,86% au premier tour, soit 13 416 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.