Résultat des européennes à Conchil-le-Temple : l'élection 2024 en direct

19:35 - Qui vont retenir les électeurs de la gauche à Conchil-le-Temple ? L'autre incertitude qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,3% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 2,87% à Conchil-le-Temple, contre 16,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Conchil-le-Temple À Conchil-le-Temple, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 42,83% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 37,48% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Situation favorable au RN à Conchil-le-Temple ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un bon score pour le RN à Conchil-le-Temple. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la commune avec 37,67% au 1er round et surtout 51,18% au 2e, lui assurant d'être tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du lieu. Il a même obtenu plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 37,48% au premier tour et 55,73% au second dans la cité.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Conchil-le-Temple Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait cumulé 42,83% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 16,56% et Yannick Jadot à 9,27%.

11:45 - Conchil-le-Temple : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Conchil-le-Temple, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 312 logements pour 1 100 habitants, la densité de la commune est de 67 habitants par km². Ses 57 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 330 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (31,55 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 33,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 53,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 268,05 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Conchil-le-Temple, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes passées à Conchil-le-Temple : le niveau de participation Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 114 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 48,66% dans la commune de Conchil-le-Temple. L'abstention était de 54,1% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Conchil-le-Temple : les européennes débutent À Conchil-le-Temple, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 892 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,38% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,77% au second tour, soit 731 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien sont en mesure de modifier les décisions que prendront les habitants de Conchil-le-Temple.