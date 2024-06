Résultat des européennes à Condé-Sainte-Libiaire : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les votants de Condé-Sainte-Libiaire plutôt pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Condé-Sainte-Libiaire lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,45%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,75%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 44,24% contre 55,76%. Le RN n'a pas plus convaincu à Condé-Sainte-Libiaire par la suite, lors des élections des députés, avec 21,3% au premier tour, contre 39,45% pour le binôme LREM. Sur la commune de Condé-Sainte-Libiaire, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - À Condé-Sainte-Libiaire, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste du Rassemblement national obtenait 22,9% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 24,83%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Condé-Sainte-Libiaire et leurs implications électorales À Condé-Sainte-Libiaire, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec une densité de population de 653 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,85%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 513 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,88%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Condé-Sainte-Libiaire mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,98% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Condé-Sainte-Libiaire : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? A l'occasion des européennes de 2019, 57,39% des personnes en capacité de participer à une élection à Condé-Sainte-Libiaire s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 53,61% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Condé-Sainte-Libiaire : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Condé-Sainte-Libiaire ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,59% au premier tour et seulement 48,42% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 072 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,63% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,29% au premier tour, ce qui représentait 850 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.