19:16 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage du vote Nupes à Montry ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 7,02% à Montry, contre 20,22% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Montry, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,53% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Montry avant les européennes Le score du RN va être le déterminant pour ces élections européennes localement. Si en France, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella tout proche des 30% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montry lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,86%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,34%. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,59% contre 55,41%. Le RN ratait aussi la première marche à Montry par la suite, lors des élections du Parlement, avec 25,13% au premier tour, contre 27,23% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Montry, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Montry Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Montry, avec 23,6%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 20,22% et Yannick Jadot à 15,48%.

11:45 - Analyse socio-économique de Montry : perspectives électorales Dans les rues de Montry, le scrutin est en cours. Avec ses 3 799 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 265 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 053 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,92 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 255 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 7,95%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2884,53 euros par mois. En somme, Montry incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Montry : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 50,52% des inscrits sur les listes électorales de Montry (Seine-et-Marne). Le taux de participation était de 42,16% en 2014. Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Montry, 77,87% des habitants avaient participé.

09:30 - Abstention à Montry : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs déterminants du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Montry. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,51% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,6% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,81% au premier tour. Au second tour, 58,88% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Montry pour les européennes ?