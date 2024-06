Résultat des européennes à Isles-lès-Villenoy : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un beau score pour le RN à Isles-lès-Villenoy. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 29,62% au premier round et surtout 53,14% au deuxième, le propulsant tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,91% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,59% et Emmanuel Macron troisième avec 19,67%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,74%, devant Emmanuel Macron à 48,26%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Isles-lès-Villenoy

À Isles-lès-Villenoy, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 10,22% et une densité de population de 131 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,71%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 355 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,28% et d'une population immigrée de 16,42% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Isles-lès-Villenoy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,53% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.