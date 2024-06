Résultat des européennes à Connantre : l'élection 2024 en direct

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 13,08% des suffrages dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait atteint 3,45% à Connantre, contre 19,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections européennes 2024. La liste Bardella devrait s'afficher à 50% à Connantre si la tendance décrite par les intentions de vote au niveau de la France se répercute localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

La communauté électorale de Connantre avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022. La leader du parti frontiste prenait la tête avec 44,52% au 1er tour. Elle elle conservait son avantage au 2e tour avec 62,6%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 33,33% des suffrages sur place, contre 36,76% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,33%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Connantre

Dans la commune de Connantre, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Dans le village, 17,3% des résidents sont des enfants, et 27,96% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (21,18%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 323 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,65%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,68%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Connantre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,01% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.