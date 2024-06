Résultat des européennes à Conques-sur-Orbiel : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Conques-sur-Orbiel : ce qu'il faut retenir

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Conques-sur-Orbiel comme partout ailleurs. Avec une population de 2 575 habitants répartis dans 1 242 logements, cette commune présente une densité de 98 hab par km². L'existence de 169 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,9 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,22% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 47,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1098,49 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Conques-sur-Orbiel montre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Union européenne.