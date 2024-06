En direct

19:28 - Quel candidat vont désigner les supporters de la gauche à Villegly ? Une autre incertitude qui entoure ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,96% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,34% à Villegly, contre 16,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Villegly Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villegly semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Villegly plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Villegly. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 39,27% au 1er round et surtout 62,08% au 2e, lui garantissant le plus haut niveau du paysage local sur l'unique circonscription du secteur. Il a même enregistré un résultat plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République précédente. Celle-ci avait accumulé 37,55% au 1er tour et 62,84% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 21,5% et 13,2% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (37,16%) au deuxième.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 177 habitants de Villegly passés par les bureaux de vote avaient préféré la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, glanait 37,82% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,88% et Yannick Jadot à 10,68%.

11:45 - Les enjeux locaux de Villegly : tour d'horizon démographique À Villegly, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,61%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,24%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 479 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,24%) et le nombre de résidences HLM (8,33% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Villegly mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,25% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Villegly, quelle participation aux précédentes européennes ? Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 38,22% au sein de Villegly (Aude), contre un taux d'abstention de 46,61% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Villegly : scrutin en cours L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera la participation à Villegly. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,22% au premier tour. Au second tour, 51,28% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Villegly ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 81,96% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 83,11% au premier tour, c'est-à-dire 748 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.