En direct

19:26 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Conty fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,35% des bulletins dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,77% à Conty, contre 17,14% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Conty ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour cette élection des députés européens 2024 localement, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Conty. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi l'amener à plus de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Conty ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Conty. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 32,99% au 1er round et surtout 54,37% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,35% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,58%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,79%, devant Emmanuel Macron à 44,21%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Conty Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 249 habitants de Conty passés par les isoloirs avaient préféré le RN à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 39,15% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,14% et Manon Aubry à 7,08%.

11:45 - Démographie et politique à Conty, un lien étroit Dans la ville de Conty, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,2% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (27,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 615 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,44%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Conty mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,44% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Conty : les enseignements Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 670 personnes en âge de voter à Conty, 57,81% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 44,13% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Conty pour les européennes L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Conty. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à de faire augmenter le taux de participation à Conty. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,56% au sein de la localité, contre une participation de 78,55% au deuxième tour, c'est-à-dire 985 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,12% au premier tour et seulement 49,08% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Conty pour les européennes ?