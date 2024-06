Résultat des européennes à Ô-de-Selle : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe pour cette européenne 2024, à l'échelle locale. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

Elections les plus proches, les législatives avaient offert un beau résultat pour le RN à Ô-de-Selle. Ce dernier s'était placé en tête dans la ville avec 28,09% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 59,15% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,24% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,65%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,14%, devant Emmanuel Macron à 48,86%.

11:45 - Élections européennes à Ô-de-Selle : un éclairage démographique

À Ô-de-Selle, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec une densité de population de 49 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,79%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 522 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) et le nombre de résidences HLM (0,41% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Ô-de-Selle mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,92% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.