Résultat des européennes à Corbarieu : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. L'élection du président de la République avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe du RN finissait à 24,73% au premier round contre 23,26% pour Emmanuel Macron et 21,7% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,95% contre 51,05%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 19,97% des suffrages sur place, contre 30,48% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (56,85%).

Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Corbarieu, avec 27,11%, soit 183 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 20,44% et Yannick Jadot à 12,59%.

11:45 - Corbarieu : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et socio-économique de Corbarieu détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 9,29% et une densité de population de 127 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 678 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,82%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,70%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Corbarieu mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,88% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.