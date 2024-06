En direct

19:25 - Les électeurs de la Nupes scrutés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 7,76% à Saint-Nauphary, contre 19,47% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Nauphary, le binôme Nupes avait en effet glané 26,11% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,61% pour Yannick Jadot, 1,72% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Nauphary, entre les 19,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,72% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Saint-Nauphary pour le Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera déterminant localement pour ces élections des députés européens. Les intentions de vote prédisent une liste Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'amener à 40% à Saint-Nauphary, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage RN à Saint-Nauphary ? Le verdict de l'élection la plus récente semble un indice précieux au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un beau démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Nauphary. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 26,24% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Saint-Nauphary ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,58% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,86%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 51,94%, devant Emmanuel Macron à 48,06%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Nauphary Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Nauphary, avec 30,41%, soit 239 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,47% et Yannick Jadot à 12,85%.

11:45 - Saint-Nauphary : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Saint-Nauphary, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec 44,89% de population active et une densité de population de 74 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 8,34% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,45%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 818 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,11%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Nauphary mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,71% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Saint-Nauphary : les chiffres clés La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 61,72% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne). La participation était de 54,97% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Nauphary : scrutin en cours À Saint-Nauphary, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,35% au premier tour et seulement 44,9% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Saint-Nauphary ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,88% des votants de la ville. L'abstention était de 15,36% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.