En direct

19:16 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Bressols ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,11% à Bressols, contre 18,25% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bressols, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,47% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Bressols, entre les 18,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,46% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le RN à Bressols lors des européennes ? Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bressols semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Rassemblement à Bressols ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent verdict des urnes fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Bressols. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 31,47% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 55,10% au deuxième, le portant à la meilleure place à l'échelle municipale (Bressols ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. La patronne de la formation avait rassemblé 31,22% au 1er tour et 55,98% au deuxième dans la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Bressols, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, glanant 32,04% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,25% et Yannick Jadot à 11,52%.

11:45 - Bressols : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Bressols mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,67%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (90,3%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 555 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,13%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (8,25%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Bressols mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,25% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Bressols : la mobilisation des électeurs aux européennes Au cours des dernières années, les 3 833 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes 2019, sur les 1 654 inscrits sur les listes électorales à Bressols, 55,75% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 49,41% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Bressols ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Bressols ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 068 personnes en âge de voter dans la commune, 79,27% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,74% au premier tour, c'est-à-dire 2 477 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Palestine et Israël pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Bressols .